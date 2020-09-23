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Ekvador'da 4 eyalete kül yağmuru yağdı

'daki 'nda meydana gelen patlama sonrasında 4 eyalete kül yağdı. Yapılan açıklamada can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, tarım alanlarının zarar gördüğü belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.09.2020
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Ekvador'da 4 eyalete kül yağmuru yağdı

Ekvador'un Guayaquil kentinin doğusundaki Sangay Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeniyle 4 eyalette kül yağdı. Çok sayıda tarım alanının zarar gördüğü bildirildi.

Ekvador'un merkezinde bulunan Sangay Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonucu, ülkenin 4 eyaletinde kül yağdı.

Ekvador medyası, kül yağmurlarından en çok etkilenen eyaletlerin Chimbarazo ve Bolivar olduğunu, Guayas ve Los Rios bölgelerinde çok sayıda tarım alanının zarar gördüğünü duyurdu.

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