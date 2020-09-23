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Corona virüs salgını ne zaman bitecek? Bill Gates tarih verdi

Corona virüs (covid-19) salgını ile ilgili yeni açıklamalarda bulunan pandeminin biteceği tarih ile ilgili tahminlerini paylaştı. İşte Bill Gates'in senaryosu...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
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Corona virüs salgını ne zaman bitecek? Bill Gates tarih verdi

ABD merkezli teknoloji şirketi 'un kurucusu , yeni tip corona virüsün yol açtığı covid-19 hastalığı hakkında yeni açıklamalarda bulundu.


Sunday'e konuşan Gates, pandeminin 2022'nin sonuna kadar sürebiliceğini belirtti. Gates bu tarihin en iyi senaryo olduğu iddiasının da altını çizdi.

Corona virüs aşısının 2021'in ilk aylarında kullanıma girmesini beklediğini belirten Gates buna rağmen hayatın normale girmesi için en az bir yıla daha ihtiyaç duyulacağı iddiasında.

Daha önce Gates, "Yedi milyar insanın aşılanması için 14 milyar doz aşı üretilmesi gerekiyor. Böyle bir şey bugüne kadar hiç yapılmadı" dedi.

Başkanı olduğu Bill ve vakfı aracılığıyla eşi ile birlikte corona virüs aşı çalışmalarını destekleyen Gates, aşının hazır olduğunda ihtiyaç duyan herkese ulaşmasının önüne engeller olduğunu belirtmişti.

Gates aralarında ABD'nin de olduğu zengin ülkelerin bu alanda daha fazla destek sağlaması gerektiğinin altını çizmişti.

20 yıl önce aşı endüstrisinin temsilcilerinin yanı sıra özel yatırımcılar, UNICEF, DSÖ gibi kuruluşlardan oluşan Aşı ve Bağışıklama Küresel İşbirliği'ni (GAVI) hayata geçiren Bill Gates, Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla işbirliğini maddi olarak destekliyor. Vakıf, 'nin ardından işbirliğinin en büyük destekçisi konumunda.

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