Rusya'dan ikinci coronavirüs aşısı açıklaması: 15 Ekim'e kadar tamam
Rusya'dan coronavirüs aşısı ile ilgili bir son dakika haberi daha geldi. İkinci Covid-19 aşısının kaydının 15 Ekim'e kadar tamamlanacağı bildirildi. Rusya, tartışmalara neden olsa da ilk coronavirüs aşısını bulan ülke olarak kayıtlara geçmişti. Rus aşısının başarısına dair farklı görüşten çok sayıda açıklama yapılmıştı.
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Koronavirüs tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken, aşı çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Birçok ülkeden umutlandıran açıklamalar gelse de, henüz yüzde yüz etkili bir aşı bulunmuş değil.
Rusya, geçtiğimiz aylarda dünyanın ilk koronavirüs aşısını bulduğunu açıklasa da, bilim dünyası bu açıklamadan çok tatmin olmadı. Rusya'daki aşı tartışmalara konu olurken, bu kez de ikinci aşı açıklaması geldi.
Ülkeden yapılan açıklamada, ikinci Covid-19 aşısının 15 Ekim'e kadar kayıtlandırılacağı bildirildi.