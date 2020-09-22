Rusya'dan ikinci coronavirüs aşısı açıklaması: 15 Ekim'e kadar tamam

Koronavirüs tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken, aşı çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Birçok ülkeden umutlandıran açıklamalar gelse de, henüz yüzde yüz etkili bir aşı bulunmuş değil.

Rusya, geçtiğimiz aylarda dünyanın ilk koronavirüs aşısını bulduğunu açıklasa da, bilim dünyası bu açıklamadan çok tatmin olmadı. Rusya'daki aşı tartışmalara konu olurken, bu kez de ikinci aşı açıklaması geldi.

Ülkeden yapılan açıklamada, ikinci Covid-19 aşısının 15 Ekim'e kadar kayıtlandırılacağı bildirildi.