Son dakika: Rus savaş uçakları, İngiliz gözetim uçağını engelledi
Son dakika... Rusya’ya ait savaş uçaklarının, Barents Denizi üzerinde İngiltere’ye ait gözetim uçağını engellediği duyuruldu.
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Rusya Savunma Bakanlığı, iki MiG-31 tipi savaş uçağının, Rusya sınırlarına yaklaşan İngiltere'ye ait R-1 Sentinel tipi gözetim uçağını engellediğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, iki MiG-31 tipi savaş uçağının, Rusya sınırlarına yaklaşan İngiltere'ye ait R-1 Sentinel tipi gözetim uçağını engellediğini duyurdu.