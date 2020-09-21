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Son dakika: Rus savaş uçakları, İngiliz gözetim uçağını engelledi

Son dakika... ’ya ait savaş uçaklarının, Barents Denizi üzerinde ’ye ait gözetim uçağını engellediği duyuruldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
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Son dakika: Rus savaş uçakları, İngiliz gözetim uçağını engelledi

, iki MiG-31 tipi savaş uçağının, Rusya sınırlarına yaklaşan 'ye ait R-1 Sentinel tipi gözetim uçağını engellediğini duyurdu.

Rus medyası, uçaklarının geçen ay boyunca Rusya sınırı yakınlarında keşif faaliyetlerini artırdığını duyurdu.

'nın, ABD ve NATO uçaklarının Rusya sınırına yakın bu tür düzenli uçuşlarının 'kaza' riski taşıdığı konusunda uyarıda bulunduğu kaydedildi.

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