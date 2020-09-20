Fransa ve İngiltere'de koronavirüs rekoru

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 27 artarak 41 bin 759'a ulaştı.

Son 24 saatte 4 bin 422 yeni vaka tespit edildi. Bu, 4 bin 649 vakanın saptandığı 8 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Toplam vaka sayısı ise 390 bin 358'e yükseldi.

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de vaka sayısı ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti.

Başbakan Boris Johnson, ülkede son haftalarda artan vakalara ilişkin "Salgınla mücadelede ikinci bir ulusal çapta karantinayı istemiyoruz. Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

YENİ KISITLAMALAR

Ülkenin kuzeyindeki Northumberland, Kuzey ve Güney Tyneside, Newcastle-upon-Tyne, Gateshead, Sunderland ve Durham bölgelerinde artan vakalar nedeniyle önceki gün yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlamıştı. Bu bölgelerde yaşayanların hane halkı dışındakilerle sosyalleşmesinin yasaklandığı, yiyecek sektörünün masada müşteri kabul edemeyeceği ve eğlence sektörü mekanlarının saat 22.00'den sonra kapalı olacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

FRANSA'DA GÜNLÜK VAKA SAYISI REKOR TAZELEDİ

Fransa'da korona virüs salgının başlamasından bu yana günlük vaka sayısında yeni rekor kırıldı. Ülke genelinde son 24 saatte 13 bin 498 yeni vaka tespit edildi.

Avrupa'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ederken, Fransa'da salgının başlamasından bu yana günlük vaka sayısı rekor tazeledi. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 13 bin 498 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 442 bin 194'e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte virüs nedeni ile 26 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 31 bin 274'e ulaştığını aktardı. Bakanlık, 593'ü yoğun bakımda olmak üzere 3 bin 853 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu açıkladı.

Ülkede korona virüs nedeni ile kapatılan okul sayısında yükselişin devam etmesi nedeni sağlık protokolünün değiştirileceği ve yeni protokole göre artık okullarda vaka çıkması durumunda hemen kapatılmayacağı belirtildi.

Öte yandan Fransa'da dün 13 bin 215 vaka tespit edilmiş, eğitime yeniden başlanmasından bu yana 89 okul ise kapatılmıştı.