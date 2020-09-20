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Filistin'den ABD tekliflerine net tavır

Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, Devlet Başkanı 'ın Arap ülkeleri ve uluslararası çevrelerden yönetimi ile görüşmesi için baskıya maruz kaldığını ancak Abbas'ın bunu reddettiğini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.09.2020
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Filistin'den ABD tekliflerine net tavır

Filistin resmi televizyonuna açıklama yapan Alul, şu değerlendirmede bulundu:

"Başkan Abbas, ABD yönetimi ile görüşmesi ve İsrail'in kestiği gümrük gelirlerini alması için Arap kardeşlerden ve uluslararası çevrelerden benzeri görülmemiş baskılara maruz kalıyor, ancak bunu kabul etmiyor. Bu merhalede, Filistin'in tercihi meydan okumaya karşı durmaktır. Herkes onların Filistin davasını tasfiye etmek istediklerini çok iyi biliyor. Filistin yönetimi, İsrail ile koordineyi durdurmasından önceki duruma hiçbir zaman dönmeyecek."

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria topraklarından bazı bölgelerin ilhakına ilişkin alınan kararın ardından 19 Mayıs'ta İsrail ve ABD ile imzalanmış tüm anlaşmalardan ve protokollerden çekildiğini ilan etmişti.

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