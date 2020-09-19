İngilizler koronavirüs salgını nedeniyle sokaklara döküldü

Göstericiler, "Özgürlük Korku Değil" ve "Dolandırıcılık" yazan pankartlar taşıyarak, polise "Kendi tarafını seç" sloganları attı. Meydan'da geniş güvenlik önlemleri alan polis, halk sağlığını tehdit ettikleri gerekçesi ile göstericilere dağılmaları yönünde çağrı yaptı.

Polis, çağrılara rağmen dağılmayı reddeden kişilere müdahale ederken, kaç kişinin gözaltına alındığı konusunda bilgi paylaşmadı.