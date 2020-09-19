Afganistan'da bombalı saldırı
Afganistan'ın Belh bölgesindeki Emniyet Müdürlüğü, Mezar-ı Şerif kentinde bombalı saldırı gerçekleştiğini açıkladı. Saldırıyı henüz üstlenen çıkmazken, 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif kent merkezinde el arabasına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Adil, saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.