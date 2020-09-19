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Afganistan'da bombalı saldırı

'ın Belh bölgesindeki , kentinde gerçekleştiğini açıkladı. Saldırıyı henüz üstlenen çıkmazken, 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.09.2020
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Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif kent merkezinde el arabasına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Adil, saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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