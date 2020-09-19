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ABD'de koronavirüs vaka sayısı 7 milyona yaklaştı

Koronavirüsün merkezi haline gelen 'de vaka sayısı 7 milyona yaklaştı. Yapılan yeni açıklamada, ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının 203 bin 248’e yükseldiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.09.2020
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ABD'de koronavirüs vaka sayısı 7 milyona yaklaştı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 bin 248'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başladığı günden bu yana 203 bin 248 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 6 milyon 930 bin 318 kişiye ulaştı. Ülkede, 4 milyon 192 bin 962 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

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