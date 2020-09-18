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Kosova Trump’a “Özgürlük Nişanı” mı verecek?

’nın Başkanı ’a ile ekonomik normalleşme anlaşmasının imzalanmasına verdiği destek nedeni ile “” vereceği iddia edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.09.2020
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Kosova Trump’a “Özgürlük Nişanı” mı verecek?

ABD Başkanı Donald Trump 4 Eylül'de Beyaz Saray'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Avdullah Hoti'ye ağırlayarak, iki ülke arasında ekonomik normalleşme anlaşmasının imzalanmasına destek vermişti. ABD basınında yer alan haberlere göre, anlaşmanın ardından Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin Başkan Trump'a mektup gönderdiği ve anlaşmadaki yardımlarından dolayı "Özgürlük Nişanı" vereceği iddia edildi. Thaci'nin Trump'a yazdığı mektupta, anlaşmadaki kişisel katkılarından dolayı Trump'a minnettarlığını dile getirdiği ve Trump'ı Kosova'ya davet ettiği öne sürüldü.

Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD'nin Kosova-Sırbistan görüşmelerindeki elçisi Richard Grenell'inde anlaşmaya yaptıkları katkılarından ötürü "Sivil Liyakat Madalyası" alacak.

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