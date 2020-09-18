Her çifte 3 bin euro teşvik! Tek bir şartı var
Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya, normalleşmeye çalışıyor. Günlük yaşantıya büyük zarar veren Kovid-19, sosyalleşmeyi de sıfıra indirdi. İtalya'nın güneyindeki Sicilya adasında evlilik sayısında büyük düşüş yaşanırken bölge yönetimi teşvik için 3 bin euroyu gözden çıkardı.
İtalya, corona virüs ile mücadele etmeye devam ediyor. Corona virüs salgının en başından beri pandemi ile zor bir savaş veren ülkede toplumsal problemler de artmaya başladı.
Pandemiden en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da, yönetim bu sefer de düşen evlilik sayısını arttırma çabasında. Yapılan araştırmalara göre özellikle geçtiğimiz kıştan bu yana başta Sicilya olmak üzere pek çok bölgede evlilik oranları bir hayli düşmüş durumda.
Bunda kuşkusuz pandemi sürecinin neden olduğu belirsizlik atmosferinin de payı büyük. Yaşanan bu olumsuz durum karşısında Sicilya Bölge Yönetimi, evlilik oranını arttırmak için bir teşvik bütçesi oluşturdu.
Teşvik bütçesi 3.5 milyon eurodan oluşuyor. Sicilya Bölge Yönetimi bu süreçte insanları evliliğe teşvik etmek için her çifte 3 bin euro yardımda bulunacak.
Bölge yönetimi "evlilik ikramiyesi" olarak isimlendiriyor. Öte yandan yapılan bir diğer araştırmaya göre pandemi sürecinde düğünlerde çok sayıda iptaller de yaşandı. Sadece Sicilya'da pandeminin başından bu yana yaklaşık 70 bin düğün iptal edildi.
Geçtiğimiz haftalarda İtalya'nın başkenti Roma'da da bu iptallerden şikayetçi olan gelin adayları bir gösteri düzenlemişti. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, protesto gösterisine katılan gelin adayları düğünlerini yapabilmek için seslerini duyurmuştu.