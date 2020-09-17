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Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz: Adil barış, Filistin halkının meşru haklarının verilmesiyle sağlanacaktır

Başbakanı , "'in tek taraflı uygulamaları devam ettiği sürece adil ve kapsamlı bir barışın olmayacağını" belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.09.2020
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Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz: Adil barış, Filistin halkının meşru haklarının verilmesiyle sağlanacaktır

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre Rezzaz, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ülkesinin Filistin konusundaki tutumunun değişmez olduğunu söyledi.

Başbakan Rezzaz, "İsrail'in tek taraflı uygulamaları devam ettiği sürece adil ve kapsamlı bir barışa ulaşamayacağız. Bu uygulamalar, Filistin halkının ulusal toprakları üzerinde başkenti Kudüs olan bağımsız devletlerini kurma hakkını ihlal ediyor." diyerek, "Adil ve kapsamlı barış ancak Filistin halkının meşru haklarının verilmesiyle sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Ürdün'ün tüm bölge için adil ve kapsamlı bir barışa inandığını vurgulayan Rezzaz, "Ancak hiçbir şekilde sapmayacağımız net şartlarımız var. Ürdün, bölgesel ve bölge dışı problemler karşısında her zaman Arap ülkelerinin birliği için çalışmaktadır." dedi.

İSRAİL İLE BAE VE BAHREYN ARASINDA VARILAN NORMALLEŞME ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

1979'da Mısır'ın, 1994'te Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi BAE, dördüncü Arap ülkesi ise Bahreyn oldu.

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