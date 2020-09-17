Koronavirüs nasıl ortaya çıktı? Dünyayı karıştıran sözler

Covid-19 salgını tüm dünyada hız kesmeden yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bilim insanları virüsün tedavi edilmesi için aşı ve ilaç çalışmalarını sürdürürken bir yandan da virüsün kaynağını ve nasıl bulaşmaya başladığını araştırıyor.

Dünyadan gelen vaka ve ölüm sayıları korku yaratmaya devam ederken ABD'ye kaçmak zorunda kalan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, Pekin hükümetinin corona virüsünü (Covid-19) örtbas ettiğini ve virüsün insan yapımı olduğunu ileri sürdü.

"ÜLKEMDEN KAÇMAK ZORUNDA KALDIM"

Li-Meng Yan ABD'nin Fox News kanalına yaptığı açıklamada ülkesinden kaçmak zorunda kaldığını itiraf etmişti.Dr. Li-Meng Yan, Pekin yönetiminin coronayı örtbas ettiğini ve virüsün insan yapımı olduğunu ileri sürdü. Çin'in virüse dair kendisine ait verileri sildiğini belirten Yan, iddialarını kanıtlamak için bilimsel veriler sunacağını açıkladı.

Li-Meng Yan'ın koronavirüsün kaynağıyla ilgili Zenodo adlı internet sitesinde yayınlanan rapor bir kez daha gündeme bomba gibi düştü.

Ülkesinden kaçtıktan sonra virüsün insan yapımı olduğunu iddia eden ve bu konuda açıklamalar yapacağını söyleyen Yan, yayınlanan raporda Covid-19'un laboratuvar ortamında başka virüslerin genetik materyalinin maniple edilerek oluşturulduğunu yazdı.





İKİ FARKLI YARASADAN ALINAN KORONAVİRÜSLER...

Yan'ın raporuna göre Covid-19, iki farklı yarasadan alınan koronavirüslerin karıştırılması sonucu elde edildi.

Raporda belirtilenlere göre koronavirüsteki sivri çıkıntılara benzeyen proteinler insan vücudundaki hücrelere kolay tutunabilmeleri için özel olarak geliştirildi.Yan'ın raporuna göre koronavirüsün doğal yaşamda ortaya çıkıp daha sonra insanlara bulaştığına dair elle tutulur kanıt yok. Hürriyet'te yer alan habere göre, Yan, bilimsel adı SARS-CoV-2 olan virüsün biyolojik özellikleri doğal ortamda oluşan bir virüsle uyumlu değil iddiasını ortaya koyuyor.Çinli viroloğun bu inanılmaz iddiaları meslektaşları tarafından bilimsel olmadığı ve komplo teorisine benzediği söylenerek yalanlandı.

Ancak Yan'ın raporu yayınlandığı Zenodo adlı sitede 150 binden fazla okundu ve sosyal medyada paylaşıldı. ABD'li medya kuruluşları da sürekli olarak Yan'la röportaj yapıp iddiaları gündeme taşımaya devam ediyor.