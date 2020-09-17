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Donald Trump'tan 3 Kasım 2020 seçimi açıklaması: Sonucu hiçbir zaman kesin olarak belirlenemeyebilir

Başkanı , bu yıl yaygın şekilde uygulanacak posta yoluyla oy kullanma nedeniyle, 3 Kasım'daki başkanlık sonuçlarının hiçbir zaman "kesin olarak belirlenemeyebileceğini" iddia etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.09.2020 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
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Donald Trump'tan 3 Kasım 2020 seçimi açıklaması: Sonucu hiçbir zaman kesin olarak belirlenemeyebilir

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak 59'uncu başkanlık seçimleri yaklaşırken, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle postayla oy kullanılması tartışmaları sıcaklığını koruyor.

"HİÇBİR ZAMAN KESİN OLARAK BELİRLENEMEYEBİLİR"

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yıl, seçmenlere ya da herhangi bir yere, seçmenlerin talebi olmadan gönderilen devasa miktardaki oy pusulaları nedeniyle, 3 Kasım seçimlerinin sonucu hiçbir zaman kesin olarak belirlenemeyebilir. Bazıları da zaten bunu istiyor." ifadesini kullandı.

Postayla kullanılan oylar nedeniyle şimdiden bazı sorunların ortaya çıkmaya başladığını vurgulayan Trump, "Bu postayla oy pusulası deliliğini durdurun." çağrısında bulundu.

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