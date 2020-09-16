Suriye'de akaryakıt istasyonunda patlama
Suriye'nin Haseke bölgesindeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Yapılan ilk açıklamada, patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
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Suriye'nin Haseke kentinde yer alan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 30'dan fazla kişi de yaralandı.
Suriye'nin Haseke kentinin kuzeydoğusunda yer alan Rmelan kasabasındaki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.
Öte yandan Haseke, bölgedeki terör örgütlerinin kontrolünde bulunuyor.