Son dakika: İngiltere’de 1 günde 3 bin 991 yeni vaka
Avrupa'da 2. dalgası yaşana koronavirüs salgını her geçen gün hızla yayılmaya devam ediyor. İngiltere tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 991 yeni vakaya rastlandığı belirtildi.
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İngiltere'de son 24 saatte 3 bin 991 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 378 bin 219'a ulaştı.
İngiltere'de son 24 saatte 3 bin 991 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede vaka sayısı 378 bin 219'a ulaşırken; 20 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 41 bin 684'e çıktığı açıklandı.