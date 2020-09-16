Son dakika: İngiltere’de 1 günde 3 bin 991 yeni vaka

İngiltere'de son 24 saatte 3 bin 991 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 378 bin 219'a ulaştı.

İngiltere'de son 24 saatte 3 bin 991 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede vaka sayısı 378 bin 219'a ulaşırken; 20 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 41 bin 684'e çıktığı açıklandı.