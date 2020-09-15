Kütahya'da korkutan deprem!
Son dakika haberleri... Son depremler listesine Kütahya da eklendi. Kütahya'daki deprem, Altıntaş ilçesinde meydana geldi. Kütahya depreminin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı.
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde depremin saat 18.22'de, meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Altıntaş ilçesi olan deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.