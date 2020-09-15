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Kütahya'da korkutan deprem!

Son dakika haberleri... listesine Kütahya da eklendi. Kütahya'daki , Altıntaş ilçesinde meydana geldi. Kütahya depreminin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.09.2020
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Kütahya'da korkutan deprem!

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde depremin saat 18.22'de, meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü Altıntaş ilçesi olan deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

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