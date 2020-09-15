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İran'dan İsrail ile anlaşan Bahreyn ve BAE'ye sert tepki: Trump'ın sirkinde oynadılar

, Başkanı 'ın ev sahipliğinde 'da düzenlenen törenle imzalanan ile Birleşik Arap Emirlikleri () ve Bahreyn arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasına tepki gösterdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
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İran'dan İsrail ile anlaşan Bahreyn ve BAE'ye sert tepki: Trump'ın sirkinde oynadılar

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'da düzenlenen imza törenine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bahreyn ve BAE dışişleri bakanları, bugün Trump'ın sirkinde oynadılar. Dün Arapların topraklarından bir bölümünü işgal Siyonizm, bugün de yeni bir yöntemle Basra Körfezi ülkelerini işgal ediyor. Büyük Mısır ile yapılan anlaşma da İsrail için bir açılım getirmedi. Mısır'ın bir adası kadar olan BAE ve Bahreyn de İsrail'e sadece güvensizlik armağan edecektir."

ile ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmalar, bu akşam Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen bir törenle imzalanmıştı.

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