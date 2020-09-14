14 Eylül 2020, Pazartesi
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Portekiz'de de koronavirüs vaka sayısı arıyor

Koronavirüs salgınında vaka sayısı Avrupa'da yeniden artarken, 'deki tablo da her geçen gün kötüleşiyor. Portekiz Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 saat içinde 613 yeni vakanın saptandığı açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.09.2020
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Portekiz'de de koronavirüs vaka sayısı arıyor

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 613 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu.

Ülkede salgından şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 1871 olurken, vaka sayısı da 64 bin 596'ya çıktı.

Portekiz hükümeti artan günlük vakalardan dolayı 15 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere ülke genelinde 10 kişiden fazla toplanmaya yasak getirilmesi, alışveriş merkezleri ve dükkanların açılış ve kapanma saatlerinin, alkol satışının ve restoran ile kafeteryaların doluluk oranlarının kısıtlanması gibi ek önlemler almıştı.

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