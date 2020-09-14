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İran'dan İsrail'in sözde "barış projesi"ne eleştiri: Nil'den Fırat'a kadar hakimiyet kurma peşindeler

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri , 'in sözde "barış projesiyle" Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne kadar hakimiyet kurma peşinde olduğunu söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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İran'dan İsrail'in sözde barış projesine eleştiri: Nil'den Fırat'a kadar hakimiyet kurma peşindeler

İran devlet medyasındaki haberlere göre Şemhani, Tahran'da bulunan Irak Kanun Devleti Koalisyonu lideri ve eski başbakan Nuri el-Maliki ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

"İSRAİL'İN EMELİ GERÇEKLEŞMEYECEK"

Şemhani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına tepki göstererek, "ABD, Siyonist rejimin güvenliğini sağlaması ve Arap ülkeleri üzerinde hakimiyet kurması için bölge ülkelerini zayıflatıyor. İsrail barış projesi ile Nil'den Fırat'a kadar hakimiyet kurmak peşinde fakat bu gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullandı.

Maliki de İran'ın terörle mücadelede önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Temaslarda bulunmak üzere dün Tahran'a gelen Maliki bugün İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile de bir araya gelmişti.

Maliki'nin diğer yetkililerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

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