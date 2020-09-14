Donald Trump, orman yangınlarının sürdüğü California'yı ziyaret etti

California Valisi Newsom, eyaletteki ormanların yüzde 56'sının mülkiyetinin federal yönetime ait olduğunu ve bu nedenle de orman yönetimini geliştirmenin federal yetkililerin görevi olduğunu anımsattı.

Trump ise "Yangınlar büyük bir sorun, ama bu sorun çözülecektir. Bu ciddi yangınlarda yaşamını yitirenleri tanrı kutsasın. California halkına büyük destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz." diye konuştu.