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Dikkat çeken araştırma: Koronavirüs vücudu böyle işgal ediyor!

Son dakika haberi... Bilim insanları, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) enfekte ettiği, laboratuvarda büyütülen solunum yolu hücrelerinin görüntülerini tıp dergisinde yayımladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Dikkat çeken araştırma: Koronavirüs vücudu böyle işgal ediyor!

Kuzey Carolina Üniversitesi Çocuk Araştırma Enstitüsünden Camille Ehre liderliğindeki uzmanların elde ettiği görüntülere "New England Journal of Medicine" dergisinde yer verildi.

Dikkat çeken araştırma: Koronavirüs vücudu böyle işgal ediyor!

COVID-19 enfeksiyonunun solunum yolunda ne kadar yoğun olduğunu açık ve net ortaya koyan görüntüleri elde etmek için bilim insanları, laboratuvar ortamında insan bronşiyal epitel hücrelerine yeni tip koronavirüs aşıladı.

Dikkat çeken araştırma: Koronavirüs vücudu böyle işgal ediyor!

Bilim insanları, bu işlemden 96 saat sonra çok güçlü tarama özelliğine sahip elektron mikroskobi yöntemiyle hücreleri inceledi. Bu yöntemle elde edilen görüntüler, solunum yüzeyinde enfeksiyonu dokulara ve diğer insanlara yaymaya hazır çok sayıdaki virüs partikülünü ortaya koydu.

Dikkat çeken araştırma: Koronavirüs vücudu böyle işgal ediyor!

Renklendirilen görüntülerde kıla benzer enfekte kirpikli hücreler dikkati çekiyor.

Dikkat çeken araştırma: Koronavirüs vücudu böyle işgal ediyor!

Uzmanlar, görüntülerin, COVID-19'un bulaşmasını önlemede enfekte olan ve olmayan kişilerin maske takmasının öneminin altını çizdiğini belirtti.

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