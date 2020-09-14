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CIA'den İran iddiası: Tahran, Süleymani'nin intikamını ABD Güney Afrika elçisinden alacaktı

'nin () yayınladığı raporda, 'ın, 'nin öldürülmesine ilişkin ‘intikam’ olarak ABD'nin, Büyükelçisi Lana Marks'a düzenlemeyi planladığını iddia etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.09.2020
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CIA'den İran iddiası: Tahran, Süleymani'nin intikamını ABD Güney Afrika elçisinden alacaktı

ABD'nin Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA) ABD'nin 3 Ocak'ta düzenlediği hava saldırısı ile öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ile ilgili yeni bir rapor yayımladı. CIA, İran'ın, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin 'intikam' olarak ABD'nin, Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast düzenlemeyi planladığını iddia etti. İddia edilen "suikast planının" ABD istihbaratı ve hükümet yetkilileri tarafından değerlenirildiği ve 66 yaşındaki Büyükelçi Lana Marks'a yönelik tehditlerin daha somut hale dönüştüğü an, suikast girişiminin başarılı bir şekilde engellendiği kaydedildi.

"TRUMP'TAN BİR SALDIRI PLANI DAHA"
Öte yandan ABD istihbaratına yakın medya kuruluşları ise, ABD'de yaklaşan 3 Kasım Başkanlık seçimleri öncesi, Donald Trump'ın güç gösterisi için yeni bir saldırı girişiminde bulunabileceğini de iddia etti.

NE OLMUŞTU?
İran'ın Orta Doğu'daki faaliyetlerinin arkasında olan Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi gündeme adeta bomba gibi düşmüştü. 3 Ocak 2020 tarihinde Başkan Trump'ın bizzat talimatıyla suikaste uğrayan Kasım Süleymani, doğrudan dini lider Ali Hamaney'e bağlı Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı görevini üstleniyordu.

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