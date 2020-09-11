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Son dakika: Filistin Kurtuluş Örgütü'nden Bahreyn'e tepki

Son dakika haberleri... - anlaşmasına tepki gösteren Kurtuluş Örgütü, "Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varması Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesidir" açıklamasında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.09.2020 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020
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Son dakika: Filistin Kurtuluş Örgütü'nden Bahreyn'e tepki

ABD Başkanı Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Bahreyn'in de İsrail ile anlaşma yaptığını duyurdu.

"BİR BAŞKA HAİN BIÇAK DARBESİDİR"

Trump'ın açıklamasının ardından Filistin Kurtuluş Örgütü'nden karara tepki geldi.

Bahreyn-İsrail anlaşmasına tepki gösteren Filistin Kurtuluş Örgütü, "Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varması Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesidir" açıklamasında bulundu.

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