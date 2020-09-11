Son dakika: Filistin Kurtuluş Örgütü'nden Bahreyn'e tepki
Son dakika haberleri... Bahreyn-İsrail anlaşmasına tepki gösteren Filistin Kurtuluş Örgütü, "Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varması Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesidir" açıklamasında bulundu.
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ABD Başkanı Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Bahreyn'in de İsrail ile anlaşma yaptığını duyurdu.
"BİR BAŞKA HAİN BIÇAK DARBESİDİR"
Trump'ın açıklamasının ardından Filistin Kurtuluş Örgütü'nden karara tepki geldi.
Bahreyn-İsrail anlaşmasına tepki gösteren Filistin Kurtuluş Örgütü, "Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varması Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesidir" açıklamasında bulundu.