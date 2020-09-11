Portekiz'de koronavirüs tedbirleri açıklandı

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 687 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu.

16 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka artışının kaydedildiği Portekiz'de toplam vaka sayısı 62 bin 813'e, salgından dolayı ölenlerin sayısı da 1855'e çıktı.

Kovid-19'a karşı ek önlemler açıklayan Başbakan Antonio Costa, 15 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere ülke genelinde 10'dan fazla kişiyle toplanmaya yasak getirileceğini, alışveriş merkezleri ve dükkanların açılış ve kapanma saatlerinin, alkol satışının ve restoran ile kafeteryaların doluluk oranlarının kısıtlanacağını duyurdu.