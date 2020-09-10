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Trump'tan itiraf: Koronavirüsün ilk aylarında ne kadar ölümcül ve bulaşıcı olduğunu biliyorduk

'den tüm dünyaya yayılan ve 'nin merkez üssü haline gelen ile ilgili 'tan akılalmaz bir itiraf geldi. Trump, koronavirüs salgınının bulaşıcı ve ölümcül olduğunu bilgini söyledi. Trump, halkı paniğe sürüklemek istemediklerini ifade ettiği açıklamasında Amerikan halkını yanılttığını itiraf etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.09.2020 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020
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Trump'tan itiraf: Koronavirüsün ilk aylarında ne kadar ölümcül ve bulaşıcı olduğunu biliyorduk

Başkanı , korona virüs salgının ilk aylarında ne kadar ölümcül ve bulaşıcı olduğunu bildiğini ve Amerikan halkını yanılttığını kabul ederek, "Halkı paniğe sürüklemek istemedik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülke çapında 195 binden fazla insanı öldüren yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınını önemsiz gösterdiği iddialarını kabul ederek, "Halkı paniğe sürüklemek istemedik" şeklinde konuştu.

TEHLİKEYİ BİLİYORDUK

Trump, 'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'li gazeteci Bob Woodward'ın yeni kitabındaki, "Trump en başından beri Covid-19'un tehlikelerini biliyordu ancak halka açıklamadı ve halka virüsü olduğundan farklı gösterdi" iddiaları ile ilgili olarak, "Ülkemizdeki paniği azaltmak için belki de bunu yapmış olabiliriz. Ben bu ülkenin lideriyim. Ülkemi çok seviyorum. Halkın ürkmesini ya da panik oluşturmayı sevmiyorum. Biz millet olarak güven ve güç göstermek istiyoruz. Benim yaptığım sadece bu" şeklinde konuştu.

Trump, korona virüs salgınının baş sorumlusunun olduğunu bir kez daha tekrarlayarak ABD'nin Covid-19 salgını ile başarılı bir mücadele yürüttüğünü ve yakın zamanda aşı ve ilaç anlamında büyük atılım yapacaklarını ifade etti.

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