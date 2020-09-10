10 Eylül 2020, Perşembe
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Afyonkarahisar'da karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek

Son dakika haberine göre; 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu () yurtlarına yerleştirileceği bildirildi.

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Giriş Tarihi: 10.09.2020
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Afyonkarahisar'da karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek

Vali Gökmen Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz." ifadesini kullandı.

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