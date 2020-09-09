09 Eylül 2020, Çarşamba
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ABD Başkanı Donald Trump muhabirin maskesini çıkarmasını istedi

Koronavirüsü hafife alan ve pandemiyi küçümseyen sözleriyle dünyayı şakına çeviren  Başkanı , basın toplantısı sırasında muhabirden ağızları açıkta bırakan bir istekte bulundu. Salgına karşı , ve hijyen kuralları için çağrıda bulunulurken, Trump, kendisine soru soran muhabire, "Maskeni çıkar, öyle konuş." dedi. Muhabir ise Trump'ın bu isteğini reddetti, daha yüksek sesle sorusunu sordu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
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ABD Başkanı Donald Trump muhabirin maskesini çıkarmasını istedi

Başkanı , ile mücadele sürecinde şaşırtan bir istekte bulundu. kuralını sık sık ihlal ettiği bilinen Trump, bu kez gazeteciden aynı istekte bulundu. 'daki basın toplantısında kendisine soru yöneltmek isteyen gazeteciyi anlamadığını söyleyen Trump, şaşkına çeviren bir istekte bulundu.

GAZETECİYE: MASKENİ ÇIKART

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD askerlerine hakaret ettiği iddialarıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Kendisine soru yöneltmek isteyen Reuters'ın Beyaz Saray muhabiri Jeff Mason'u anlamadığını söyleyen Trump, "Maskeyi çıkarman gerek. Lütfen. Sadece çıkar. Ne kadar uzaktasın? Eğer çıkarırsan çok daha kolay olacak" dedi.

TRUMP'I REDDETTİ

Trump'ın isteği gazetecileri şaşırtırken, Mason hızlı bir reaksiyon ile Trump'ı reddetti. Sesini yükselten Mason, "Daha sesli konuşacağım. Şu an daha iyi mi?" ifadelerini kullandı. Trump ise deneyimli gazeteciye, "Evet, daha iyi" yanıtını verdi.

KORONAVİRÜSÜ HAFİFE ALMIŞTI

Donald Trump dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün grip gibi olduğunu düşündüğünü belirtmiş, uzun süre hiçbir önlem almamıştı. ABD'de bilanço korkunç seviyelere ulaşırken, sağlık sistemi çökmüştü. Halk maske, gıda ve hijyen ihtiyaçlarına ulaşmakta güçlük çekerken, Trump hedef tahtasına oturtulmuştu.

Gün geçtikçe olayın ciddiyetini daha iyi anlayan Trump bir dizi önlemler alsa da yeterli olmamıştı. Trump, koronavirüse karşı önerilen maske kuralını da sık sık ihlal etmesi ile dikkat çekiyor.

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