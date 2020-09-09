ABD Başkanı Donald Trump muhabirin maskesini çıkarmasını istedi

GAZETECİYE: MASKENİ ÇIKART

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD askerlerine hakaret ettiği iddialarıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Kendisine soru yöneltmek isteyen Reuters'ın Beyaz Saray muhabiri Jeff Mason'u anlamadığını söyleyen Trump, "Maskeyi çıkarman gerek. Lütfen. Sadece çıkar. Ne kadar uzaktasın? Eğer çıkarırsan çok daha kolay olacak" dedi.