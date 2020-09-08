‘Mavi Balina’ bu kez İran’da ortaya çıktı! Öldüren oyun...

Dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan "Mavi Balina" oyunu bu kez İran'da can aldı. Mazenderan Eyaleti Sahil Güvenlik Müdürü Naki Kerimiyan, Tebriz, Erdebil, İsfahan ve İze şehirlerinden Hazar sahiline gelen 4 gencin mavi balina oyununun final bölümünü tamamlamak için denize atladıklarını ve 3 gencin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kerimiyan, 4 gencin sahil güvenliğin tüm uyarılarına rağmen denize atladığını belirterek, "4 genç el ele tutuşarak kendilerini denizin derin sularına bıraktılar" dedi.