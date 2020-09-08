Fransa'da koronavirüs vaka sayısı hızla artıyor

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı düne göre artış gösterdi.

VAKA SAYISI HIZLA ARTIYOR

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 6 bin 544 artışla 335 bin 524'e yükseldi. Hastanelerde 38 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 764'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 574'ü yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 960 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 87 bin 836 oldu.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

TESTLERİN POZİTİF ÇIKMA ORANI YÜZDE 5,2

Son bir haftada 1 milyondan fazla Kovid-19 testi yapılan ülkede, testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 5,2'ye yükseldi.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.