Afganistan'da havan topu saldırısı: 6 ölü
Son dakika haberi... Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin eve isabet etmesi sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
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Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Şirzad ilçesinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin eve isabet ettiğini söyledi.
Hogyani, saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 4 çocuğun da yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.