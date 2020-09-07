07 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Afganistan'da havan topu saldırısı: 6 ölü

Afganistan'da havan topu saldırısı: 6 ölü

Son dakika haberi... 'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde militanları tarafından atılan havan mermisinin eve isabet etmesi sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.09.2020
ABONE OL
Afganistan'da havan topu saldırısı: 6 ölü

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Şirzad ilçesinde Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin eve isabet ettiğini söyledi.

Hogyani, saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 4 çocuğun da yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Son dakika: Afganistan: Taliban bayramda ateşkesi ihlal etti SON DAKİKA: AFGANİSTAN: TALİBAN BAYRAMDA ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA