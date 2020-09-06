06 Eylül 2020, Pazar
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Fransa'da koronavirüs kontrolden çıktı! Bir günde 7.071 vaka

Son dakika haberleri... 'da yeni tip (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 7 bin 71 vaka görüldü. Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısındaki artış sürüyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.09.2020
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Fransa'da koronavirüs kontrolden çıktı! Bir günde 7.071 vaka

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 7 bin 71 artışla 324 bin 777'ye yükseldi. Hastanelerde 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 701'e ulaştı.

Fransa'da iyileşenlerin sayısı 87 bin 447 oldu. Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken, salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor. Kovid-19 testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 4,9'a yükseldi.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

ÜLKEDE 7 YENİ BÖLGE "KIRMIZI BÖLGE" İLAN EDİLDİ

Resmi gazetede bugün yayımlanan karara göre, aralarında Lille, Rouen, Le Havre, Strazburg gibi kentlerin de bulunduğu 7 bölge "kırmızı bölge" ilan edildi. Böylece ülkede "kırmızı bölge" sayısı 28'e yükseldi.

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