Avrupa'yı yeniden vurdu! İspanya'da koronavirüs kabusu

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen yeni vakalar, neredeyse salgının başlangıcından sonraki yükseliş dönemi olan mart ortalarındaki seviyelerine geri dönmüş durumda. Yaz öncesinde ülkeden ülkeye farklılık gösterse de uygulanan sıkı tedbirlerle kontrol altına alınan salgın eğrisi, eski kıtada ağustos ayında yeniden yükselişe geçti.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Direktörü Andrea Ammon da çarşamba günü, salgın eğrisindeki söz konusu çıkışa dikkati çektiği açıklamasında, Avrupa'da salgına ilişkin durumun neredeyse mart ortalarındaki seviyelerine döndüğünü belirterek, yetkilileri uyardı.

Avrupa genelinde vaka sayıları mart ortalarında yükselmeye başlamış, mart sonu ve nisan başında grafik eğrileri en üst noktaya çıkmıştı.

AVRUPA'DA EN FAZLA GÜNLÜK VAKA ARTIŞI İSPANYA'DA

İspanya, 488 bin 513 toplam vaka ile Avrupa'da salgının en yoğun görüldüğü ülkelerin başında geliyor.

Kovid-19 verilerinde özellikle son iki haftadır günlük vaka sayılarında 8 ile 9 bin arasında artış görülmesi dikkati çekiyor. Ülkede sadece son 24 saatte 8 bin 959 yeni vaka kaydedildi.

Yeni vakaların neredeyse yarısı başkent Madrid ve Katalonya özerk yönetimde görülürken, Bask, Aragon, Kanarya Adaları ve Endülüs bölgelerinde de hızlı vaka artışları açıklanıyor.

Ülke genelinde hastanelerdeki yatak kapasitesinin yüzde 6'lık kısmını Kovid-19 hastalarının oluşturduğunu vurgulayan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise salgının kontrol altında tutulduğunu ve şu an için alarm vermeye gerek olmadığını savunuyor. Mevcut durumda acil servislerde doluluk oranının yüzde 20'sini Kovid-19 hastalarının oluşturduğu belirtiliyor.

İSPANYA'YA SEYAHAT ETMEYİN UYARISI!

Avrupa'daki birçok ülke vatandaşlarına, İspanya'ya "seyahat etmemeleri" tavsiyesinde bulunurken, bu ülkeden gelenlere de PCR testi yaptırma ve 14 günlük karantina şartı koyuyor.

Kovid-19'dan dolayı şimdiye kadar 29 bin 234 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da önlemler özerk yönetimlere göre farklılık gösterse de 6 yaşın üstündekilere maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafeye kuralı ülke genelinde uygulanıyor.

Ayrıca ülkede, sosyal mesafenin garanti edilemediği açık alanlarda sigara içmenin yasaklanması, disko ve bar gibi eğlence yerlerinin kapatılması, 10 kişiden fazla toplanmama, uzaktan çalışmanın teşvik edilmesi gibi ek önlemler de alındı.