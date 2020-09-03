Son dakika haberi | Almanya’da bir anne 5 çocuğunu öldürdü

SOLINGEN BELEDİYE BAŞKANI: ŞOK OLDUM



Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehrimizde beş çocuğun öldüğü haberiyle şok oldum ve derinden etkilendim. Bu beş canın yasını tutuyorum. Çocuklara ve aileye yakın olan herkese başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Daha sonra çocukların bulunduğu apartmanın önüne gelerek mum bırakan Kurzbach, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün Solingen'de çok üzüldüğümüz bir gün, çünkü kalplerimizi derinden etkileyen bir eylem gerçekleşti" dedi.



