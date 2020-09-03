Son dakika: ABD'nin DSÖ'den resmen ayrılacağı tarih belli oldu | ABD borçlarını ödemeyecek...

Ancak Trump daha bu süre dolmadan 29 Mayıs'ta, "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Trump'ın bu açıklamasına rağmen resmi çekilmeye yönelik henüz resmi bir adım atılmamıştı.