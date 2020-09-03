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Pakistan’da facia: Can kaybı 47’ye yükseldi

’da muson yağmurlarının etkisiyle meydana gelen selde can kaybı 47’ye yükseldi. Öte yandan, nedeniyle bir günde 24 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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Pakistan’da facia: Can kaybı 47’ye yükseldi

Ağustos ayının son günlerinde muson yağmurlarının etkisi altında kalan Pakistan'da meydana gelen sel nedeniyle toplam can kaybının 47'ye yükseldiği açıklandı. Pakistan medyası, son bir günde 24 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Selden en çok etkilenen kentin Karaçi olduğu ifade edilirken; Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin de yağışlar nedeniyle olumsuz etkilenen vatandaşlara yardım etmek üzere görevlendirildiği ve kurtarma çalışmalarına destek sağlayacağı belirtildi. Bazı bölgelerde sele bağlı toprak kaymalarının da meydana geldiği, çok sayıda evin su baskınları nedeniyle hasar gördüğü aktarıldı.

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