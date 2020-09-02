Suriye'de teröre geçit verilmiyor

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda çok sayıda patlamaya hazır bomba, silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi, 10 örgüt üyesi tutuklandı.

4 AYRI DEAŞ HÜCRESİNE OPERASYON

Azez Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Suriye Görev Gücü tarafından eğitilen Azez Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, 6 Haziran-10 Ağustos tarihlerinde ilçe merkezindeki 4 ayrı DEAŞ hücresine operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 48 adet kullanılmaya hazır patlayıcı düzenek, 4 bin 650 fünye, 22,56 kilogram patlayıcı madde, demir blok içerisine yerleştirilmiş 8 kilogramlık bir EYP, 5 el bombası, 4 kalaşnikof tüfek, çeşitli markalarda 7 tabanca, 62 susturucu, çok sayıda mühimmat, 29 dürbün ile bir miktar esrar ve amfetamin ele geçirildi.

10 MİLİTAN TUTUKLANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 10 kişi, çıkarıldıkları Azez adli makamlarınca tutuklandı.