Suriye'de teröre geçit verilmiyor
Türkiye'nin birçok bölgesini PKK'lı teröristlerden temizlediği Suriye'nin Azez ilçesinde operasyonlar emniyet müdürlüğü tarafından devam ediyor. Azez Emniyet Müdürlüğü, terör operasyonunda 10 DEAŞ militanının tutuklandığını açıkladı.
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda çok sayıda patlamaya hazır bomba, silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi, 10 örgüt üyesi tutuklandı.
4 AYRI DEAŞ HÜCRESİNE OPERASYON
Azez Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Suriye Görev Gücü tarafından eğitilen Azez Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler, 6 Haziran-10 Ağustos tarihlerinde ilçe merkezindeki 4 ayrı DEAŞ hücresine operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 48 adet kullanılmaya hazır patlayıcı düzenek, 4 bin 650 fünye, 22,56 kilogram patlayıcı madde, demir blok içerisine yerleştirilmiş 8 kilogramlık bir EYP, 5 el bombası, 4 kalaşnikof tüfek, çeşitli markalarda 7 tabanca, 62 susturucu, çok sayıda mühimmat, 29 dürbün ile bir miktar esrar ve amfetamin ele geçirildi.
10 MİLİTAN TUTUKLANDI
Operasyonlarda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 10 kişi, çıkarıldıkları Azez adli makamlarınca tutuklandı.