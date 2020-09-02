Doğu Akdeniz hazımsızlığı! Fransa, Türkiye karşıtı hamlelerine yenisini ekledi!

HAFTER'İN HAMİSİ

Yenişafak'ta yer alan habere göre; Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı terörist Halife Hafter'i destekleyen Macron, Türkiye'nin attığı her adımın karşısında oldu. BAE ve Rusya ile birlikte Hafter'e silah yağdıran Fransa, Türkiye'nin UMH'ye yardımlarını engellemek için her yola başvurdu. Hatta Türkiye'den Libya'ya giden bir kargo gemisi Fransız savaş gemilerince durdurulmak istenmiş ancak Türk donanması müdahale ederek buna engel olmuştu.

ÜST ÜSTE TATBİKAT

Son dönemde Atina ile yaşanan gerilimde de Fransa perdenin en önünde sahnede. Şubat ayında Türkiye'ye karşı Amerika ve Yunanistan'la birlikte 'İskender 2020' tatbikatı düzenleyen Fransız ordusu, senaryo gereği bir adayı düşman işgalinden kurtardı. Fransa, Mısır-Türkiye ilişkilerinin gerildiği temmuz ayında Mısır'la, 26-28 Ağustos arasında da yine Yunanistan ve Rum Kesimi ile tatbikat gerçekleştirdi. Sadece tatbikatlarla da kalmayan Fransa, Atina'ya fırkateyn ve savaş uçağı satmak için de mutabakata vardı. Fransızlar, Güney Kıbrıs'a hava ve deniz üssü kurmak için de kolları sıvadı. Paris'in Lübnan üzerindeki hakimiyet kurma girişimleri de bu çabanın bir parçası olarak görülüyor.