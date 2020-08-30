Son dakika: Fransa’da son 4 gündür vaka sayıları 5 binin üzerinde...

OKULLARIN AÇILMASINA 48 SAAT KALDI



Fransa Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de tüm okulların açılmayacağını bazılarının kapalı kalacağını aktarırken, mümkün olduğunca az okulun kapalı tutulacağını ifade etti. Bakan, hangi okulların açılacağına bölgesel olarak yapılan günlük analizler sonucu karar verildiğini dile getirirken, okullarda Avrupa'nın en katı sağlık protokolünün uygulanacağını açıkladı.