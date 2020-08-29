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İsrail'de corona virüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 906 oldu

'de yeni tip () nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 906'ya yükselirken, vaka sayısı 113 bini aştı. Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de günlük vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.08.2020 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020
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İsrail'de corona virüs Covid-19 salgınında ölü sayısı 906 oldu

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 12 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 906'ya ulaştığı, 1831 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 113 bin 465'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada hastalardan 438'inin durumunun ağır olduğu, 92 bin 104 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu 'de günlük vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor.

Başbakan , 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Kovid-19 salgınında vaka sayısı açısından ülke nüfusuna oranla dünyanın en yüksekleri arasında olduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulunmuştu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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