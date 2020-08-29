29 Ağustos 2020, Cumartesi
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İran'da korkutan deprem

ülkelerinden biri olan İran, saat 23.31'de sallandı. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran'daki depremin büyüklüğünün 4,3 olduğu belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.08.2020
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İran'da korkutan deprem

İran'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Semnan Eyaleti'ne bağlı Damgan şehrinde yerel saatle 23.31'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin yerin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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