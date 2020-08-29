İngiliz Bakan koronavirüs için kış uyarısında bulundu! Kış aylarında...

Hancock, "Bu, çok ciddi bir tehdit. İngiltere'de de Kovid-19 vakaları tekrar artıyor. Ülkede gelecek hafta okulların yeniden açılmasıyla salgının yayılmasını durdurmada zorluk yaşayabiliriz. Kış aylarında kendimizi ciddi vaka artışıyla mücadele içinde bulabiliriz. Kapsamlı yerel ve ulusal karantina uygulamaları devreye girebilir." degerlendirmesinde bulundu.