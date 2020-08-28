28 Ağustos 2020, Cuma
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Sonuçlar yayınlandı! İşte ülkelerin koronavirüs karnesi

Son dakika haberi... Yeni tip (Kovid-19) ile mücadeledeki performansıyla ilgili bir düzineden fazla ülkenin vatandaşları arasında yapılan ankette, kendi ülkelerine en düşük notu verenler 'liler ve oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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Sonuçlar yayınlandı! İşte ülkelerin koronavirüs karnesi

Amerikan araştırma şirketi PEW, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki en gelişmiş ekonomiye sahip 14 ülke vatandaşına, "Kovid-19'la mücadelede hükümetlerinin ortaya koyduğu çaba" konusunda sorular yöneltti.

ABD ve İngiltere vatandaşları, ülkelerinden en az memnuniyet duyanlar arasında ilk 2 sırayı paylaştı.

Sonuçlar yayınlandı! İşte ülkelerin koronavirüs karnesi

Ankette, ABD'de salgın döneminde ülkenin birliğinin arttığına inananların sayısı yüzde 18 olurken ABD bu oranla kendisinden sonra en düşük rakamlara sahip Almanya ve Fransa'nın yüzde 21 gerisinde kaldı.

Sonuçlar yayınlandı! İşte ülkelerin koronavirüs karnesi

EN YÜKSEK YÜZDE DANİMARKA'NIN

Salgın döneminde ülkesine en çok kredi verenler ise Danimarka vatandaşları oldu.

Her 10 Danimarkalıdan 7'si (yüzde 72) salgın döneminde ülkesinde birlikteliğin ve yardımlaşma duygusunun arttığına inandığını söyledi.

Sonuçlar yayınlandı! İşte ülkelerin koronavirüs karnesi

PARTİZAN YAKLAŞIM İSTATİSTİKİLERE YANSIDI

Verilen cevapları değerlendiren araştırma şirketi, ABD'de katılımcıların soruları yanıtlarken siyasi tercihlerinin oldukça etkili olduğunu ortaya koydu.

Sonuçlar yayınlandı! İşte ülkelerin koronavirüs karnesi

ABD'li katılımcılardan Cumhuriyetçi Parti destekçileri, Trump yönetiminin salgınla mücadelede başarılı olduğu konusunda yüzde 76'lık bir destek verirken, Demokrat Parti taraftarlarında ise bu oran yüzde 25'te kaldı.

Washington merkezli araştırma şirketi, söz konusu sonuçlara 10 Haziran-3 Ağustos'ta 14 bin 276 kişiyle yaptığı telefon görüşmeleri sonucu ulaştığını bildirdi.

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