Sonuçlar yayınlandı! İşte ülkelerin koronavirüs karnesi

EN YÜKSEK YÜZDE DANİMARKA'NIN

Salgın döneminde ülkesine en çok kredi verenler ise Danimarka vatandaşları oldu.

Her 10 Danimarkalıdan 7'si (yüzde 72) salgın döneminde ülkesinde birlikteliğin ve yardımlaşma duygusunun arttığına inandığını söyledi.