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Son dakika: Libya'da corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı

haberi... 'da yeni tip () salgını ile mücadele kapsamında 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.08.2020 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020
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Son dakika: Libya'da corona virüs Covid-19 salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı

Libya iç savaş ile birlikte yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadeleye devam ediyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılan açıklamada, salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

Yerel saatle 21.00- 06.00 arası uygulanan sokağa çıkma yasağının tam gün uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

Buna göre söz konusu yasağın 4 gün uygulanacağı, şehirlerarası seyahatin de yasaklandığı aktarıldı.

Libya'da son 24 saatte 553 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle nedeniyle 7 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 11 bin 834'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 210'a ulaştı.

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