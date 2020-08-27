Fransa Savunma Bakanı Florence Parly Erbil’de! Neçirvan Barzani ile görüştü

Dün akşam saatlerinde sürpriz bir ziyaretle Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Bağdat'taki temaslarının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e geldi. Parly, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Barzani ile yaptığı ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bakan Parly, ziyaretin Irak ve IKBY'ye bir destek mesajı olduğunu ifade etti. Ülkesinin terör örgütü DEAŞ'a karşı IKBY'e güçleri ile yan yana yer aldığı için gurur duyduğunu belirten Fransız Bakan, Irak'ın birliği ve istikrarına özen gösterdiğini vurguladı. Fransız Bakan, Irak'ın içişlerine dış müdahaleleri reddettiğini açıkladı.





Başkan Barzani ise yaptığı açıklamada, iki tarafın ilişkileri geliştirmeyi arzuladığını belirterek, Fransa'nın birçok zor durumlarda IKBY'nin yanında durduğunu aktardı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a teşekkürlerini ileten Barzani, Fransa'nın IKBY'ye uygulanan ambargonun kaldırılmasında büyük bir rol oynadığını hatırlattı.



Öte yandan Bakan Parly, Bağdat'taki temasları sırasında Iraklı mevkidaşı Cuma İnad, Irak Cumhurbaşkanı Brehem Salih ve Başbakan Mustafa el-Kazimi ile bir araya geldi. Fransız bakanın IKBY Başbakanı Messut Barzani ile bir araya gelmesi bekleniyor.