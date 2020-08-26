26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: İsrail Lübnan sınırına fosfor bombası attı

Son dakika haberleri... ordusu, sızma girişimi bahanesine sığınarak Lübnan sınırında operasyon başlattı. İsrail, bölgeye ve aydınlatma fişekleri attı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.08.2020
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Son dakika: İsrail Lübnan sınırına fosfor bombası attı

İsrail ordusu, İsrail-Lübnan sınırında sızma girişimi bahanesiyle bölgede aydınlatma fişekleri ve fosfor bombaları attı.

Ordu ayrıca, Lübnan sınır hattından ateş açıldığı duyururken, bölgedeki halka evlerinde kalmaları ve sokağa çıkmama uyarısında bulundu.

İsrail medyası, olayın Başbakan Netanyahu yakın bir bölgede bulunduğu sırada gerçekleştiğini aktardı

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