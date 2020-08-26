Son dakika: İsrail Lübnan sınırına fosfor bombası attı
Son dakika haberleri... İsrail ordusu, sızma girişimi bahanesine sığınarak Lübnan sınırında operasyon başlattı. İsrail, bölgeye fosfor bombası ve aydınlatma fişekleri attı.
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İsrail ordusu, İsrail-Lübnan sınırında sızma girişimi bahanesiyle bölgede aydınlatma fişekleri ve fosfor bombaları attı.
Ordu ayrıca, Lübnan sınır hattından ateş açıldığı duyururken, bölgedeki halka evlerinde kalmaları ve sokağa çıkmama uyarısında bulundu.
İsrail medyası, olayın Başbakan Netanyahu yakın bir bölgede bulunduğu sırada gerçekleştiğini aktardı