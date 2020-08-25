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Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Minnettarız

Başkanı 'tan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler geldi. Trump, ABD'li rahip 'un serbest bırakılmasından dolayı 'ye minnettar olduklarını belirtirken, " Recep Tayyip Erdoğan çok iyiydi." değerlendirmesinde bulundu. Trump, "Erdoğan ile birkaç konuşma yaptıktan sonra onunla anlaştık. Bunun için minnettarız ve Türk halkına da minnettarız." diye konuştu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.08.2020 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020
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Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Minnettarız

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti Kurultayının ilk gününde yayınlanması için, Beyaz Saray'da, daha önce farklı ülkelerde tutuklu ya da rehin tutulan 6 vatandaş ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 50 ülkede tutuklu ya da rehin tutulan vatandaşlarını geri döndürdüklerini vurgulayan Trump'ın misafirleri arasında, İzmir'de terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, "örgüte yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson da vardı.

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'ERDOĞAN ÇOK İYİYDİ'
"Şunu söylemeliyim ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyiydi." ifadesini kullanan Trump, Brunson'ın "suçsuz" olduğunu savundu.

Trump, "Erdoğan ile birkaç konuşma yaptıktan sonra onunla anlaştık. Bunun için minnettarız ve Türk halkına da minnettarız. Anladığım kadarıyla sen de minnettarsın." diye konuştu.

Brunson ise bunun üzerine, "Türk halkını seviyoruz." ifadesini kullandı ve serbest bırakılması için yaptıklarından dolayı ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.

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