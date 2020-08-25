İkinci kez koronavirüse yakalandı! Korkulan oldu...

'GENEL SONUÇLARA VARMAK İÇİN YETERLİ DEĞİL'



Fakat bunun çok da kaygılanacak bir şey olmadığını düşünen bilim insanları da var.

Guardian gazetesine konuşan Wellcome Sanger Enstitüsü'ndeki Covid-19 genom projesi danışmanlarından Dr Jeffrey Barret, Hong Konglu uzmanların bu vakadan fazlaca genel sonuçlar çıkardıklarını düşünüyor.

"Şu ana kadarki küresel vaka sayısına bakıldığında, bir kişinin yeniden hastalanması, çok nadir bir olay olsa da, o kadar şaşırtıcı değil. Sadece bir vakadan çıkarak fazla genel sonuçlara vardıklarını düşünüyorum. Bu çok nadir bir vaka olabilir ve ikinci kez hastalanmalar yaşanabilir, ama bu olduğunda hastalık hafif atlatılabilir. Ama tabi bu kişinin ikinci kez virüse yakalandığında, çevresine bulaştırma özelliği taşıyıp taşımadığını bilmiyoruz" diyor.