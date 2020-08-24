Trump'ın şirketi ve oğluna dava açıldı
New York Başsavcısı Letitia James, ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketi ve oğlu Eric Trump hakkında 'kredi güvencesi, ekonomik ve vergi avantajları' için mal varlığını ''şişirdiği'' iddiası üzerine dava açtı.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketi ve oğlu Eric Trump hakkında New York Başsavcılığı tarafından dava açıldı.
TRUMP'IN OĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI
New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın aile şirketinin mali işleri konusunda yürütülen soruşturmanın ardından şirkete ve oğlu Eric Trump'a dava açtı.
Davanın Cumhuriyetçi Partinin Trump'ı yeniden başkan adayı gösterdiği gün açılması ise dikkati çekti.
Trump'ın şirketinin ''kredi güvencesi, ekonomik ve vergi avantajları'' için mal varlığını ''şişirdiği'' iddiası üzerine açılan davada, New York Başsavcısı James, mahkemeden Eric Trump'ı ifade vermeye çağırmasını istedi.