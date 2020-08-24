Son dakika: Yeni Zelanda'da camilere saldıran teröristin duruşması başladı!

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, terörist Tarrant'ın alacağı cezanın belirleneceği Christchurch Yüksek Mahkemesinde görülmeye başlanan ve 4 gün sürmesi beklenen duruşmanın ilk günü, yoğun güvenlik önlemleri altında başladı.

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra saldırıdan yaralı kurtulanların da katıldığı duruşmanın yapıldığı mahkemenin bulunduğu yere çıkan yollar kapatılırken, çatılara polis keskin nişancıları yerleştirildi.

Mahkeme sürerken canlı yayın ve haber geçmenin yasaklandığı duruşmalara katılacak 60'tan fazla kişinin söz hakkı olması bekleniyor.

Christchurch Yüksek Mahkemesi Yargıcı Cameron Mander tarafından yargılanacak olan terörist duruşmaya, tutuklu bulunduğu Auckland Hapishanesi'nden görüntülü ve sesli bağlantı sistemiyle katılacak.

- HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI KABUL ETMİŞTİ

Kendi savunmasını yapma isteği 13 Temmuz'da Christchurch Yüksek Mahkemesi tarafından kabul edilen terörist Tarrant, hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve 1'i de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etmişti.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı teröristin, 4 günlük yargılamanın ardından ömür boyu hapse mahkum edilmesi bekleniyor.

Tarrant, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu.

Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda, 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk 49 kişi de yaralanmıştı.

